Infraestructures
Gairebé 2 milions d'euros per eixamplar la carretera de l'Espalmera
Es crearà un sobreample que facilitarà el gir dels autobusos
El Govern ha adjudicat les obres d’eixamplament del revolt a la zona de l’Espalmera, a Pal, a la CG-4, per un import de 1.934.064,44 euros. Així ho ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.
El tram objecte de l’actuació té una longitud de 426 metres lineals i l’objectiu és millorar la seguretat i minimitzar els riscos, ja que es tracta d’un “punt delicat”, on s’han registrat diverses incidències, especialment durant l’hivern. Els autobusos que accedeixen a l’estació de Pal sovint han de fer maniobres que poden dificultar la circulació. Els treballs, que tenen un termini d’execució de set mesos, s’han encomanat a l’empresa TP Unitas i s’hi crearà un sobreample que facilitarà el gir dels autobusos.
Casal ha explicat que s’estudiarà la viabilitat de continuar els treballs durant la temporada d’hivern "si el trànsit és compatible". En cas contrari, les obres es reprendran un cop finalitzada la temporada.
NACIONAL
Redacció