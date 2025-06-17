Xarxa viària
Govern eixamplarà la carretera de l'Espalmera de Pal
Les obres es realitzaran al revolt més tancat de la via per millorar la circulació
El Govern eixamplarà parcialment la carretera general 4, concretament a l'Espalmera de Pal, per millorar un revolt molt tancat. Es tracta d'un punt molt conflictiu i que ha generat "incidències amb alguns busos", que havien de maniobrar, sobretot en sentit descendent. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assenyalat que és una "actuació molt necessària", per la qual s'havien de fer "esforços pressupostaris per millorar" aquest punt, que és una reivindicació dels veïns i les estacions. Els treballs tenen una durada aproximada de set mesos i el tram tindrà un sobreample per facilitar el gir als busos.
El tram que s'intervindrà té una distància de 426 metres i el nou traçat tindrà 2 carrils, un de pujada i un altre de baixada, de 3,50 metres d'amplada. La carretera comptarà amb un sobreample amb voral al lateral, una contracuneta d'un metre d'amplada als peus dels talussos excavats i cuneta de recollida d'aigües pluvials.
Construcció d'una voravia al Tarter
El consell de ministres ha donat llum verda a la licitació de les obres de la construcció d'una voravia de 30 metres al Tarter. Una actuació per millorar la seguretat dels vianants que passen pel carril ascendent de la CG2. El termini d'execució dels treballs és de sis setmanes i es preveu que estiguin enllestides per a la temporada d'hivern.
Millores al refugi guardat del Comapedrosa
L'executiu ha licitat la fase 3 de les obres de millora del refugi guardat del Comapedrosa. En aquest punt, es contempla la reubicació dels lavabos, situats actualment al soterrani, a la primera planta i la millora de l'eficiència energètica, mitjançant un trasdossat aïllant a les parets interiors i del sostre. El Govern ha invertit més de 500.000 euros en el refugi per substituir el sistema fotovoltaïc, les finestres i per la instal·lació de vàters secs a l'exterior del refugi. L'objectiu és garantir un major confort, ja que és un punt de referència d'avituallament i de descans pels excursionistes i muntanyencs. Les empreses interessads poden presentar les ofertes fins al 7 d'agost.