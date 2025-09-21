Successos
Les tempestes provoquen petites inundacions de garatges
A l'estació de Perafita s'han acumulat fins a 34,7 litres per metre quadrat
El cos de bombers ha hagut de dur a terme diverses actuacions aquest matí per inundacions a garatges. Les fortes pluges, acompanyades de tempesta, han provocat que l'aigua s'acumulés en alguns baixos i els veïns han trucat els serveis d'emergència perquè traguessin l'aigua.
La primera onada de precipitacions, que ha passat aquest matí, ha deixat acumulacions de fins a 34,7 litres per metre quadrat a l'estació de Perafita, 23,1 litres a la central de FEDA a Encamp o 21 litres a la Borda Vidal i el Bony de les Neres, segons apunta el servei meteorològic.
Les precipitacions s'intensificaran a la tarda, amb pluges que poden anar acompanyades de tempestes i "poden ser localment intenses", apunta el servei meteorològic, que manté activat l'avís groc per tempestes fins a les sis de la tarda.
NACIONAL
Avís groc per tempestes entre les sis del matí i les sis de la tarda
