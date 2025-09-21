METEOROLOGIA
Avís groc per tempestes entre les sis del matí i les sis de la tarda
El Servei Meteorològic ha activat per avui l’avís groc per tempestes que estarà vigent entre les sis del matí i les sis de la tarda, i que també s’allargarà demà. Un front atlàntic travessa el país i deixarà precipitacions generalitzades, que s’intensificaran a la tarda i podran anar acompanyades d’aparell elèctric. Les temperatures baixen de manera notable: no superaran els 20 graus a Andorra la Vella, els 16 a 1.500 metres i els 9 al Pas. El descens continuarà els pròxims dies, amb mínimes negatives al Pas dimarts i possibilitat de veure neu per sobre dels 2.500 metres demà a la tarda.