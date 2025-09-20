Mobilització policial
La investigació sobre Los 44 es troba "molt avançada" i ja està en mans de la justícia
El secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan León, apunta que no es descarten detencions imminents
La investigació sobre el grup d’adolescents conegut com Los 44 està molt avançada i no es descarten detencions imminents. El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha confirmat avui que el cas ja és a la Batllia i que això permetrà agilitzar les diligències per identificar els responsables. En els darrers dies s’han registrat dues denúncies, una per l’agressió a una menor de 13 anys a Encamp i una altra per uns fets produïts a Escaldes-Engordany.
"Amb la deguda cautela, es pot dir que s’ha avançat força en la recerca policial", ha assenyalat León, que ha subratllat la màxima prioritat que el Govern ha donat a la resolució del cas i el compromís amb les víctimes. Segons ha destacat, la policia hi ha destinat tots els recursos, amb agents uniformats i de paisà controlant punts sensibles. També veu improbable que el grup actuï en altres parròquies.
Les agressions, escollint víctimes de manera aleatòria i acompanyades d’humiliacions i enregistraments, han generat una gran alarma social. Per això, León ha insistit la col·laboració ciutadana és essencial, i ha animat a comunicar immediatament qualsevol situació sospitosa a la policia.
Joan Ramon Baiges