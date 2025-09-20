Afers Exteriors
França assegura que Andorra reconeixerà l'estat palestí
Ho ha fet en vistes de la reunió de l'Assemblea General de les Nacions Unides de la setmana vinent
Les autoritats franceses han confirmat que Andorra, juntament amb deu països més, reconeixerà l'estat palestí dilluns, quan hi haurà una conferència d'alt nivell per la solució dels dos estats a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Fonts de Govern informen que no hi ha cap novetat al respecte i que "si es pren alguna decisió es farà a la reunió de dilluns". Tot i això, l'executiu ja va avançar el passat juliol que té la voluntat de reconèixer l'estat palestí i tot apunta que el reconeixement es durà a terme dilluns, juntament amb França, en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que s'allargarà durant tota la setmana, i on participarà el cap de Govern, Xavier Espot, que farà el seu discurs divendres a la tarda (hora local de Nova York).
El Govern farà oficial “pròximament” el reconeixement de l’estat palestí
Àlex Ripoll
L'Elisi ha confirmat que els països que reconeixeran Palestina com a estat, juntament amb Andorra, són Austràlia, Bèlgica, Canadà, Luxemburg, Portugal, Malta, Regne Unit i San Marino, a més de França. La majoria d'ells ja han fet pública la seva postura.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha sostingut que aquest tipus de reconeixement suposen una "recompensa" a les atrocitats de Hamàs i, fins i tot, ha acusat el Copríncep i president de França, Emmanuel Macron, d'"alimentar l'odi antisemita", després d'haver sigut el principal promotor perquè d'altres països prenguessin la decisió de reconèixer l'estat palestí.