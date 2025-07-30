PAU A L’ORIENT MITJÀ
El Govern farà oficial “pròximament” el reconeixement de l’estat palestí
Andorra ha condemnat la “barbàrie” a la Franja de Gaza i insta a trobar una solució en el marc de la conferència de l’ONU
La situació que viu el poble palestí és cada cop més crítica. Els constants atacs i l’emergència humanitària a la Franja de Gaza han fet pràcticament impossible per a la comunitat internacional continuar ignorant el conflicte. En aquest context, el Govern ha expressat la voluntat de fer realitat el reconeixement de Palestina , tal com va anunciar ahir en un comunicat arran de la participació de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en la conferència internacional d’alt nivell de les Nacions Unides, dedicada a trobar una solució pacífica al conflicte.
La conferència, copresidida per França i l’Aràbia Saudita, té com a objectiu impulsar la implementació de les resolucions de l’ONU sobre la qüestió palestina i promoure la solució dels dos estats, com a via per assolir una pau justa, duradora i global a l’Orient Mitjà.
El reconeixement oficial encara no té una data marcada, però tot apunta que Andorra farà el pas al setembre, coincidint amb la segona part de la conferència, que reunirà caps d’Estat i líders internacionals per tractar la mateixa qüestió.
Andorra se sumarà als més de 145 estats que ja han reconegut Palestina
Andorra va reiterar en la seva intervenció la crida a un alto el foc immediat i durador que respecti el dret internacional humanitari, així com a l’alliberament incondicional de tots els ostatges. La ministra Tor també va denunciar l’espiral de violència que ha portat Gaza a una situació humanitària catastròfica, amb l’obstrucció sistemàtica de l’accés a l’ajuda humanitària per a la població civil, especialment dones i infants, ja greument afectats pel conflicte. Alhora, el Govern va condemnar fermament els atacs del 7 d’octubre del 2023 contra Israel i va refermar la seva demanda per a l’alliberament de la cinquantena d’ostatges, l’establiment d’un alto el foc i el respecte estricte del dret humanitari a Gaza. La ministra va anunciar que es treballa “per poder fer realitat el reconeixement de Palestina properament”, segons els comunicat.
Tor demana que s'aturi la guerra i es retornin els ostatges
La solució que defensa Andorra –i la majoria de països participants en la trobada– és la dels dos estats, és a dir, el reconeixement de Gaza i Cisjordània com a Estat de Palestina, amb Jerusalem Est com a capital, mentre que Israel mantindria el seu estatus com a estat sobirà, com fins ara. Aquesta via, segons va exposar Tor, és l’única opció realista per garantir una pau duradora a un conflicte que fa més de 75 anys que perdura i que ha deixat més de 100.000 morts.
Andorra ja va donar suport al reconeixement de Palestina com a membre de ple dret de les Nacions Unides, votant a favor de la resolució de l’Assemblea General de l’ONU del 10 de maig del 2024, que atorga més drets com a observador a Palestina dins l’organització. Tot i que fins ara no hi ha hagut un reconeixement bilateral oficial, el Govern andorrà ha deixat clar que treballa per fer-lo realitat ben aviat.
A l'estela de 145 països
Amb aquest pas, Andorra se sumarà als més de 145 estats que ja han reconegut oficialment Palestina. Entre els que ja han fet el pas, destaquen especialment els veïns més propers, Espanya i França.
Espanya va fer l’anunci el 22 de maig del 2024, quan el president del govern, Pedro Sánchez, va comunicar al Congrés que el reconeixeria Palestina com a estat sobirà. França, per la seva banda, va anunciar la seva intenció el 24 de juliol del 2025, quan el president i Copríncep Emmanuel Macron va confirmar que formalitzarà el reconeixement al setembre, durant l’Assemblea General de l’ONU.
Un altre actor clau que podria sumar-s’hi és el Regne Unit. El primer ministre britànic, Keir Starmer, va assegurar ahir que el Regne Unit reconeixerà l’Estat de Palestina si el govern israelià no pren mesures substancials per posar fi a la crisi humanitària a Gaza i no acorda un alto el foc amb Hamàs. Aquesta condició inclou la represa del subministrament d’ajuda per part de l’ONU.
CAMPANYA A FAVOR DEL POBLE PALESTÍ
La plataforma Andorra amb Palestina, a més, ha creat una recollida de firmes a change.org, perquè el Govern “reconegui oficialment l’Estat de Palestina abans del setembre de 2025, es posicioni públicament contra el genocidi a Gaza i defensi el Dret Internacional i els Drets Humans de manera activa”.