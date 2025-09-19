INFORME ECONÒMIC
Les quotes no es toquen
La Cambra alerta del fre que suposa la falta de mà d’obra i de la insuficiència del contingent i Espot s’aferra a “la línia vermella”
La presentació de l’informe econòmic de la Cambra de Comerç és una exposició de dades dels indicadors passats, presents i de les perspectives, però també un recull de demandes amb una resposta immediata del cap de Govern. En plena discussió sobre necessitats de mà d’obra i regulació migratòria, ahir va quedar clar que l’empresariat veu les quotes insuficients perquè no cobreixen la necessitat de treballadors i que l’executiu no es mourà ni un mil·límetre dels números que ja ha avançat i que són idèntics als de l’any passat. “No augmentarem el contingent d’autoritzacions de l’any passat”, va deixar clar Espot. “És una línia vermella que tots hauríem de convenir que és l’adequada”, va continuar, referint-se novament a les tensions a la sanitat o l’educació.
“Si volem mantenir un creixement moderat el contingent de quota s’ha de mantenir estable”
Prèviament, el president de la Cambra, Josep Maria Mas, havia expressat al seu discurs la necessitat d’equilibrar desenvolupament econòmic i sostenibilitat demogràfica. En això, plena coincidència amb el Govern. Però també va advertir del fre al creixement econòmic que podria suposar una falta de mà d’obra que va titllar d’estructural (també va alertar de les conseqüències de la falta d’habitatge assequible o el dèficit en infraestructures per absorbir visitants). Va apel·lar –sense concretar– que “el sistema actual d’immigració, tot i els ajustos recents, no sempre respon amb l’agilitat ni amb l’eficiència que les empreses necessiten. Ens cal, per tant, un model migratori i laboral més adaptat a la realitat del teixit productiu”. En declaracions posteriors, Josep Maria Mas va apuntar que la necessitat de treballadors la reflecteixen els llocs de treball vacants que consten al servei d’Ocupació, “si no recordo malament, uns 1.700 llocs de treball que falten per poder omplir”, i que amb la quota anunciada (900 permisos més un 30% extra que ja s’ha començat a consumir amb l’avançament aprovat fa una setmana) “no hi arribem, i llavors hem de trobar una fórmula. Entenem que vulguin regular la població, però potser hem de veure a partir de quan s’ha de fer, perquè en aquest moment hi ha aquesta necessitat”.
“Entenem que vulguin regular la població, però potser hem de veure a partir de quan”
“Som conscients que el nostre teixit productiu necessita treballadors per prosperar i això també suposa la prosperitat del nostre país, però si volem mantenir un creixement de la població, diguem, moderat i que no sigui un creixement com hem experimentat en determinats anys, aquest contingent de quota s’ha de mantenir estable”, va insistir també Espot en declaracions posteriors als mitjans. El cap de Govern tenia ganes de parlar de la proposició de llei de Concòrdia per endurir les condicions econòmiques que han de complir residents passius i treballadors per compte propi i va acabar d’alguna manera lligant les dues coses “sense ànim d’estigmatitzar cap col·lectiu”. Així, va reblar que el 80% del creixement recent de població és d’assalariats amb sous baixos, que no paguen IRPF i cotitzen poc a la CASS, i que ho esmentava “a tall de reflexió perquè alguns culpen dels mals demogràfics els passius o els residents per compte propi”. En les declaracions posteriors va insistir que “les receptes, que les mesures que s’adoptin han de concernir tots aquests sectors de manera equilibrada i proporcional, i això és el que estem fent”. I ja interpel·lat directament per la proposta de Concòrdia, va assenyalar que “ho hem de mirar amb atenció”, però va criticar els adversaris polítics d’impulsar un text no consensuat i “extremament parcial”.
Contractació en origen
Espot també va deixar clar que la contractació en origen és una fórmula que “ha deixat de ser una opció” per esdevenir una necessitat. I no únicament per planificar i evitar irregularitats, també per les pròpies condicions que s’imposen a l’entorn perquè els països es facin càrrec dels treballadors que contracten i en garanteixin el retorn en cas d’una eventual finalització del contracte o d’una expulsió. El cap de Govern va avançar que serà una fórmula per a temporers i també per a residents estables. De fet, s’està abordant amb l’Equador, Colòmbia i el Perú l’arribada d’assalariats per la fórmula de residència i treball, i amb Xile i l’Argentina, de temporers. “Ho anem treballant i precisament el nomenament de la senyora Descarrega [com a ambaixadora prop dels països de Llatinoamèrica] és un model ideal que cerca aprofundir en aquestes converses i arribar a convenis amb aquests països per poder implementar-lo com més aviat millor”.
La Cambra també la considera una bona fórmula. I Mas va proposar altres opcions pensades per als perfils més qualificats, com ara fórmules de teletreball des de fora d’Andorra. A més, es va advocar per un pla de reconeixement de l’experiència professional –l’obtinguda fora de circuits acadèmics– per a treballadors locals i forans i, per evitar la rotació de personal, que se cerqui una manera per exigir permanència al lloc de treball un temps determinat a canvi de la formació que li hagi facilitat l’empresa.
Dolors Moreno
