INFORME ECONÒMIC
Espot anuncia mesures “de xoc” per acabar amb el contraban al Pas
Prèviament, el president de la Cambra havia alertat dels perjudicis de l’activitat il·lícita
El creixement econòmic el va liderar l’any passat la construcció, serveis i turisme mantenen el bon comportament, i novament el comerç és la pota més feble, tal com recull l’informe econòmic presentat. I parlant de l’activitat comercial, el president de la Cambra va fer un incís sobre el Pas i el contraban: “Si volem preservar la imatge del comerç andorrà, cal afrontar amb urgència factors que la poden malmetre com, per exemple, les pràctiques vinculades al contraban al Pas de la Casa, que generen inseguretat, deterioren la reputació del país i perjudiquen directament el sector.” La resposta del cap de Govern va venir en forma d’anunci d’un pla de xoc treballat en un grup interministerial amb Interior, Turisme i Finances, que es presentarà la setmana que ve i que implicarà “tolerància zero”. “Són mesures del xoc per erradicar aquestes pràctiques il·legals o alegals en matèria de contraban que generen aquesta inseguretat”, va assenyalar Espot a preguntes dels mitjans i sense voler aprofundir en propostes que s’anunciaran a veïns i comerciants en uns dies.
Espot també va assegurar el compromís amb un sector que passa per un moment complex per la transformació que està experimentant l’activitat i que “exigeix repensar el nostre model comercial”. “Hem de ser capaços d’aconseguir que el comerç d’Andorra torni a sorprendre.”