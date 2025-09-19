Seguretat
L'Associació d'Empreses de Seguretat Privada fa una crida a la unitat del sector
AESPA defensa un model de representativitat per nombre de treballadors
L’Associació d’Empreses de Seguretat Privada d’Andorra (AESPA) ha fet una crida oberta a totes les empreses del sector perquè s’hi adhereixin i participin en la construcció d’un marc comú "que permeti professionalitzar la seguretat privada al país i dignificar la feina dels treballadors". L'associació ha subratllat que l'adhesió és voluntària.
L'associació defensa que en el procés previ de constitució, es van celebrar reunions de treball amb empreses com Protecvall, Valira Seguretat i GSI, així com una sessió amb el sindicat USdA, en trobades acollides a la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).
El principal punt de discrepància amb algunes empreses ha estat el criteri de representativitat diu l'associació. AESPA defensa que el vot es ponderi pel nombre de treballadors a jornada completa, un sistema que considera objectiu, homologable a Europa i alineat amb la Llei d’acció sindical i patronal. També recorda que els seus òrgans de govern s’elegeixen democràticament entre les empreses associades.
L’objectiu de l'associació és establir estàndards de qualitat, impulsar la formació contínua, garantir bones pràctiques laborals i consolidar canals de diàleg amb l’administració i els sindicats. "La nostra porta és oberta a totes les empreses; el camí és sumar i treballar amb regles clares, democràtiques i representatives", ha remarcat AESPA.