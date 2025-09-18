BOPA
L’exdirector de la policia lidera l’Associació d’Empreses de Seguretat Privada
L’exdirector de la policia Jordi Moreno ha estat elegit president de l’Associació d’Empreses de Seguretat Privada d’Andorra (Aespa). L’entitat patronal s’ha inscrit al Registre d’organitzacions empresarials, tal com va sortir publicat ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
Moreno es va jubilar del cos policial el maig del 2023 després de 40 anys al cos i quatre mesos més tard s’incorporava a l’empresa de seguretat privada Menta Grup, com a director de relacions institucionals.
La nova associació representarà, defensarà i promocionarà els interessos col·lectius de les empreses de seguretat privada al Principat davant de l’administració pública. Moreno, nascut a Escaldes-Engordany el 17 de juliol del 1963, va ingressar al cos l’any 1985 com a agent per edicte, iniciant així un recorregut marcat per la implicació operativa i la progressiva assumpció de responsabilitats.