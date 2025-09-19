Gastronomia
L’Andorra Taste Popular s’inaugura amb 22 restauradors del país
Els organitzadors volen prioritzar l'experiència dels visitants per sobre de superar les vendes de l'any passat
L'Andorra Taste Popular s'ha inaugurat oficialment aquest divendres a la tarda al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany despertant una gran expectació per les diverses propostes gastronòmiques que podran gaudir tots aquells que s’hi acostin al llarg del cap de setmana. De fet, tal com s’havia anunciat des de l'organització, aquesta edició comptarà amb la participació d'un total de 22 restauradors del país que, durant aquests tres dies, oferiran tastets als assistents per donar a conèixer la seva cuina d’alta muntanya. "La idea és que la gent vingui aquí i gaudeixi de l’experiència sense sentir grans aglomeracions. No ens marquem objectius concrets, i només amb assolir la xifra de l’any passat de 34.000 plats servits ja estarem molt satisfets", ha apuntat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.
L'oferta gastronòmica de la iniciativa pretén convèncer locals i visitants amb propostes per a tots els gustos, que van des de degustacions de formatges, embotits, confitures i mel de productors locals, i tapes —que costen 5 tokens (euros)— d'entrants, arrossos, plats de carn o peix i, fins a una selecció de postres. A més, com a la darrera edició, també s’ofereixen opcions aptes per a persones amb celiaquia i intolerància a la lactosa. "Aquest esdeveniment ens agrada perquè ens situa al capdamunt del món de la gastronomia de muntanya. Penso que realment són iniciatives que hem de potenciar, perquè són bones tant per a la parròquia com en clau de país" ha comentat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili.
Torres ha destacat que l’esdeveniment ha crescut un 15% respecte a l’any anterior, amb 1.150 inscrits i valoracions molt positives de les ponències. "A Andorra, fins ara hem estat turisme de compres i esportiu, però ara ens estem convertint en turisme gastronòmic, que uneix tota la restauració del país, cada cop de més qualitat i amb una oferta més variada. Aquesta estratègia és clau per donar visibilitat exterior al Principat com a país gastronòmic d’alta muntanya", ha apuntat el ministre.