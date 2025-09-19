Gastronomia

L'Andorra Taste professional tanca amb més de 1.100 congressistes d'una vintena de països

Aquest migdia obre les portes el vessant popular amb 22 restauradors del país

Participants a l'Andorra Taste amb pescadors locals al llac de Pessons aquest matí.

Andorra la Vella

L'Andorra Taste professional ha tancat amb rècord d'inscrits, més de 1.100 congressistes d'una vintena de països. Els professionals del sector, 589 presencials i 517 en línia, han gaudit de ponències a càrrec de xefs internacionals i del país. Enguany els Alps han estat el territori convidat, amb ponents vinguts de França, Suïssa, Àustria i Eslovènia que han mostrat la profunditat i diversitat de la cuina alpina a través dels seus productes, elaboracions i sabors. Alguns noms destacats d'aquesta quarta edició han estat Ferran Adrià, guardonat amb l'Andorra Taste Award, Oriol Castro, xef del Disfrutar, considerat el millor restaurant del món, o els estrellats Zineb Hattab o Stéphane Tournié.

Avui s'ha realitzat la jornada Territori en Viu, que ha permès als participants conèixer en primera persona els paisatges i productes d'Andorra. S'han desplaçat fins al llac de Pessons per conversar amb pescadors, gaudir d'un esmorzar de forquilla i atendre les darreres ponències. El punt final ha estat un tast de vins d'altura produïts a més de 1.000 metres. 

En l'acte de clausura, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha recordat que "l'Andorra Taste i el seu èxit han estat la llavor que ens ha portat a impulsar el Pla Gastronòmic, una eina clau que ens guia per reforçar el nostre posicionament com a destinació gastronòmica i com a país ambaixador de la cuina d'alta muntanya".

Arrenca el festival popular amb 22 restauradors del país

L'Andorra Taste popular arrenca aquest migdia, i fins diumenge, amb 22 restauradors del país, que es traslladaran al carrer dels Veedors d'Escaldes per oferir tastets als assistents. El preu de la tapa és de 5 tokens (euros) i hi haurà des d'entrants, arrossos i plats de carn o peix fins a una selecció de postres, confitures o mel de productors locals.

