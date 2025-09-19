Balanç campanya estiu
Els bombers han apagat cinc incendis forestals aquest estiu
El servei mèdic urgent no ha registrat cap incidència vinculada directament a les altes temperatures
Els bombers han efectuat cinc intervencions per conats d'incendi forestal aquest estiu, quatre més que l'any anterior, cloent així "un estiu amb balanç positiu". El servei destaca que "tots van ser extingits amb rapidesa gràcies a la intervenció dels efectius terrestres i, puntualment, amb el suport aeri de l'helicòpter". D’aquestes actuacions, tres van ser originades per accions humanes: una al costat d’un camí a la solana del Pas de la Casa, una altra al rec del Solà i la tercera al bosc de Sispony entre la CG-3 i el nucli urbà. Les dues restants es van produir a conseqüència del llançament de coets pirotècnics: una al camí de Santa Caterina, a la Massana, i una altra als voltants de l’església de Sant Cerni de Nagol, a Sant Julià.
Redacció
El servei meteorològic ha activat vint avisos per temperatures altes del 21 de juny al 14 de setembre. 17 d'aquests han estat avisos taronja i tres grocs. Aquests avisos han donat peu a l'activació de prealertes per part de Protecció Civil. El servei mèdic urgent no ha registrat cap incidència vinculada directament a les altes temperatures. Pel que fa a perill d'incendis forestals, els butlletins han informat de cinc dies de perill molt alt al sud i centre del país, i set de perill alt. No hi ha hagut cap jornada amb perill d'incendi extrem.
Protecció Civil ha publicat 58 continguts a xarxes relacionats amb els incendis forestals i les altes temperatures "atesa la tendència actual, en què els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems".