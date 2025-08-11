Successos

Els bombers sufoquen dos incendis al bosc de Sispony i al Rec del Solà

La repidesa en les actuacions ha estat clau per evitar que les flames es propaguessin

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els bombers han sufocat dos incendi que començaven a cremar al bosc de Sispony i al Rec del Solà aquesta tarda. El primer avís ha saltat al voltant de tres quarts de set de la tarda per un incendi a Sispony i el cos de seguretat s'ha traslladat fins al lloc dels fets amb dos camions i el cotxe del cap de guàrdia. La rapidesa en arribar fins a les flames ha permès apagar el foc i donar-lo per controlat al cap de pocs minuts, evitant així que es propagués i provoqués un incendi més gran. Els bombers han informat que les flames han cremat una àrea d'uns quaranta metres quadrats. 

El bosc on s'ha iniciat l'incendi amb la mànega que està refredant la zona.Fernando Galindo

Fins a Sispony també s'han mobilitzat els agents de circulació de la Massana. La policia no ha estat requerida.

Dos camions de bombers, el cotxe del cap de guàrdia i un vehicle dels agents comunals al lloc dels fets.Fernando Galindo

Apagat un incendi al Rec del Solà

Al voltant de tres quarts de vuit del vespre s'ha rebut un altre avís per un incendi al Rec del Solà, a Andorra la Vella. Les flames han començat a cremar al bosc, però la tasca ràpida d'un home que tenia un hort al costat i ha vist el foc ha permès evitar que es propaguessin les flamesm, que només han cremat un metre quadrat. Els bombers hi han intervingut per remullar la zona i evitar així que torni a cremar.

Les flames al Rec del Solà.Lector

Les flames al Rec del Solà.

