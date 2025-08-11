Successos
Els bombers sufoquen dos incendis al bosc de Sispony i al Rec del Solà
La repidesa en les actuacions ha estat clau per evitar que les flames es propaguessin
Els bombers han sufocat dos incendi que començaven a cremar al bosc de Sispony i al Rec del Solà aquesta tarda. El primer avís ha saltat al voltant de tres quarts de set de la tarda per un incendi a Sispony i el cos de seguretat s'ha traslladat fins al lloc dels fets amb dos camions i el cotxe del cap de guàrdia. La rapidesa en arribar fins a les flames ha permès apagar el foc i donar-lo per controlat al cap de pocs minuts, evitant així que es propagués i provoqués un incendi més gran. Els bombers han informat que les flames han cremat una àrea d'uns quaranta metres quadrats.
Fins a Sispony també s'han mobilitzat els agents de circulació de la Massana. La policia no ha estat requerida.
Apagat un incendi al Rec del Solà
Al voltant de tres quarts de vuit del vespre s'ha rebut un altre avís per un incendi al Rec del Solà, a Andorra la Vella. Les flames han començat a cremar al bosc, però la tasca ràpida d'un home que tenia un hort al costat i ha vist el foc ha permès evitar que es propaguessin les flamesm, que només han cremat un metre quadrat. Els bombers hi han intervingut per remullar la zona i evitar així que torni a cremar.