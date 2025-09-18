Unió Europea
El pacte d’estat remet l’esborrany de reglament sobre el referèndum al Consell General
El Govern ha posat en coneixement dels representants els treballs duts a terme per la presidència danesa
Els representants del pacte d’estat per l’Acord d’associació amb la Unió Europea han validat el Decret que regula el Reglament sobre el referèndum consultiu, que ja ha estat tramès al Consell General per a la seva anàlisi. Es tracta d’un dels passos previs perquè Andorra pugui sotmetre a votació popular el text definitiu de l’acord amb la Unió Europea.
En la reunió celebrada ahir a la tarda, el cap de Govern també va informar de l’avenç dels treballs sota la presidència danesa de la UE, que durant l’estiu ha permès tancar la revisió dels serveis financers, amb ajustaments jurídics fruit dels debats entre els estats membres. Amb aquest pas, es dona per finalitzada la revisió del text i el Consell de la UE se centrarà ara en definir la naturalesa jurídica de l’Acord, l’últim punt abans de la signatura.
Un cop completada aquesta etapa, Andorra, San Marino i la Unió Europea procediran a signar el text definitiu i obriran els respectius processos de ratificació. En el cas andorrà, aquest inclourà un referèndum, que tindrà lloc després de l’aprovació de l’Acord per part del Parlament Europeu.
Els representants del pacte també van repassar l’estat de les negociacions de l’Acord de gestió de fronteres, que continuaran avançant en les pròximes setmanes, així com les accions de comunicació amb les organitzacions empresarials i les activitats informatives previstes per aquesta tardor.
Àlex Ripoll