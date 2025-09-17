ASSOCIACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA
Els estats membres acceleren per decidir si l’acord és mixt a l’octubre
Aquest mes es tancaran els serrells que falten i el vinent hi ha previstes tres reunions per decidir la naturalesa jurídica del text
Els estats membres han posat una marxa més per tancar l’acord d’associació i totes les previsions apunten que a l’octubre ja se sabrà quina és la naturalesa jurídica del text, és a dir, si serà mixt o no. Ho va avançar el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, en el marc de la jornada de conferències pels 35 anys de relació entre Andorra i la UE, celebrada ahir, en què també es va valorar la trajectòria d’aquestes dècades de cooperació amb el bloc comunitari.
“El ritme de treball indica que la UE està fent esforços perquè la decisió es prengui aviat”
Els treballs per tancar el text s’han accelerat de manera notable els darrers mesos. Dimarts passat hi va haver reunió, ahir se’n va celebrar una altra i a final de mes n’hi ha una tercera prevista, amb la qüestió europea al centre de l’ordre del dia. A l’octubre hi haurà tres sessions més, totes sota el paraigua de la presidència danesa, que “està insistint molt perquè hi hagi un desenllaç ràpid”, va remarcar Riba. Segons ell, aquest ritme intens “és un indicador que els estats membres estan fent esforços perquè la decisió es prengui aviat i es vagi cap a la signatura de l’acord”.
“Cal recuperar el sentit d’Estat per reforçar l’acord duaner a través de l’acord d’associació”
Aquests dies, a Brussel·les s’estan acabant de resoldre els últims serrells que quedaven oberts, com ara les qüestions vinculades als serveis financers entre Itàlia i San Marino –ja resoltes– i altres puntualitzacions plantejades per diversos estats, que també s’estan evacuant progressivament. Un cop aquest capítol estigui enllestit, “quedarà únicament la qüestió de la naturalesa jurídica”, va subratllar el secretari d’Estat.
“Les relacions comercials s’han anat adaptant a la realitat del mercat interior”
La decisió sobre si l’acord serà mixt o no és de naturalesa política i dependrà de la posició de cada estat membre. En qualsevol cas, Riba va voler deixar clar que el Govern mantindrà el calendari previst i que el referèndum es convocarà, si tot va bé, durant el segon semestre de l’any vinent. Que l’acord sigui mixt, va puntualitzar, podria comportar alguns ajustos jurídics, “però parlem només de dues o tres setmanes addicionals de feina”, un marge que no alterarà el full de ruta establert.
Valorar la feina feta
La jornada també va servir per valorar els 35 anys de relació amb la Unió Europea. L’excap de Govern Jaume Bartumeu va recordar la negociació de l’acord duaner, en un moment “difícil per a l’economia, perquè sense l’acord el comerç quedava desemparat”. Va admetre que aleshores també hi havia dubtes, però que el resultat “parla per si sol”. Bartumeu va apel·lar a recuperar “el sentit d’Estat per reforçar l’acord duaner a través del futur acord d’associació”.
Per la seva banda, Henri Gétaz, exsecretari general de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC/EFTA), va abordar l’evolució del mercat interior de la UE i les relacions econòmiques amb els països de la perifèria europea. Segons ell, aquestes relacions “s’han anat adaptant inevitablement a la realitat del mercat interior europeu, tal com va començar a fer Andorra fa 35 anys i com ho farà ara amb l’acord d’associació”.