Successos
138.000 euros de multa a tres empreses vinculades a l'accident d'autocar mortal a Portè
Les companyies haurien comès més de 60 infraccions
La Generalitat de Catalunya ha obert un expedient sancionador a tres empreses implicades en l'accident d'autocar mortal de Portè el desembre passat. Segons avança el mitjà català 3CatInfo, les empreses haurien comès més de 60 infraccions i les multes sumen 138.000 euros. La companyia propietària del vehicle, Hispa Travi, i dues empreses més, Hispatour i Hispabus, són les empreses afectades, segons el mitjà català.
El departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha conclòs que cedien presumptament autocars i conductors de manera il·legal i ha constatat vulneracions de la normativa sobre els temps de descans que han de fer els xofers, apunta 3CatInfo.
L'autocar, que havia sortit de l'Hospitalet de Llobregat per fer una excursió al Pas de la Casa, va xocar lateralment contra un talús i l'accident va provocar la mort de tres persones i una quarantena van resultar ferides.
NACIONAL
