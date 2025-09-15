Consell General
Sis persones presenten candidatura per estar al capdavant de l'Agència de Protecció de Dades
La comissió legislativa competent estudiarà les sol·licituds a partir de dimecres
El termini per presentar les candidatures per a ser cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), ha finalitzat a les 13.30 hores d'avui i en total sis persones han registrat la sol·licitud per optar a la plaça, segons ha informat el Consell General. Dimecres a partir de les 10 hores del matí, la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals estudiarà les sol·licituds presentades i revisarà que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.
El procés de selecció d'un nou cap es va iniciar el juny, pensant amb la finalització de mandat de Resma Punjabi a finals d'octubre. L'anterior cap, però, va dimitir per sorpresa la setmana passada, al·legant "por i ingerències polítiques". Tot i aquest contratemps, la junta de presidents va acordar no alterar els terminis previstos.
