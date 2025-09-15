Política
Marsol critica falta de joc net de Concòrdia
La ministra d'habitatge assegura que Govern està obert a negociar
La ministra d'habitatge, Conxita Marsol, titlla l'oposició de manca de joc net al presentar la proposició de modificació de la llei qualificada d'immigració sense avisar-los. "Volem manifestar la nostra sorpresa perquè precisament aquest tema es va parlar dijous a la sessió de control i el cap de Govern va posar clarament sobre la taula la nostra mà estesa", ha assegurat Marsol qui ha justificat la sorpresa amb què "en lloc de dir-nos parlem-ne, sense avisar, sense ni trucar-nos, sense ni dir-nos que ho faran avui mateix, que Concòrdia presenti aquestes proposicions de llei".
Més enllà de la disconformitat amb les maneres, Marsol ha afirmat que l'executiu està disposat a parlar-hi en comissió a causa de la "importància del tema del creixement".
