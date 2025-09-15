Política
Concòrdia vol que la inversió obligatòria dels residents passius no es pugui destinar a habitatge
L'oposició pretèn incrementar la despesa mínima en 1.000.000 d'euros
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una proposició de modificació de la Llei qualificada d'immigració amb què vol incrementar la inversió obligatòria dels residents passius a un milió d'euros, en lloc dels 600.000, tal com està estipulat fins al moment, a la vegada que “eliminar la possibilitat d'invertir-los en béns immobles”. Una mesura que busca “rebaixar la pressió del mercat immobiliari i millorar l'accés a l'habitatge pels andorrans, tal com ha explicat la consellera de l'oposició, Núria Segués. El líder de Concòrdia, Cerni Escalé, considera que la proposta pot prosperar, ja que "el cap de Govern, Xavier Espot, va mostrar-se predisposat a ser més estricte en matèria d'inversió".
El grup parlamentari també vol "propiciar la integració i adaptació dels nouvinguts", tal com ha afirmat Escalé, amb una nova proposició de llei. Una normativa que obligaria els immigrants permanents a fer dues sortides organitzades pel departament d'Interior per donar a conèixer el territori, les institucions, la llengua i la cultura. A tots ells se'ls hauria de facilitar també dos catàlegs, un d'associacions actives al Principat i l'altre amb informació de festes, tradicions i patrimoni històric. "No pots estimar-te el que no coneixes", ha sentenciat Escalé.