Naudi nega voler incorporar Magallon al grup parlamentari
Els consellers afirmen que la relació que tenen "sempre ha estat circumscrita a l'actual majoria parlamentària"
Carles Naudi i Marc Magallon asseguren que no mantenen converses perquè el parlamentari exliberal i representant d'Acció al grup demòcrata entri al grup parlamentari de Ciutadans Compromesos. Els dos consellers han fet un comunicat conjunt on afirmen que aquests contactes "mai han tingut lloc" perquè la relació entre ells "sempre ha estat circumscrita a l'actual majoria parlamentària" de la que els dos formen part.
Naudi i Magallon destaquen que la relació entre els grups parlamentaris de la majoria, Demòcrates i Ciutadans Compromesos, que dona suport al Govern "gaudeix de bona salut i que així continuarà sent fins al final de la legislatura".
Acció recalca en un altre comunicat que Magallon seguirà al grup parlamentari demòcrata "fins al final de la legislatura" i es reafirma en el "compromís ferm amb la majoria parlamentària". La formació a la qual pertany el conseller escaldenc assegura que les relacions dels dos grups de la majoria són "bones, sanes i corporatives i no hi ha cap voluntat ni raó per alterar l'equilibri polític d'aquesta aliança de govern".