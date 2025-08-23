INFORME OFICIAL
Seguretat garantida a la presó
Oficials especialitzats de la Comella avalen que els recursos actuals són prou per garantir el funcionament del centre penitenciari
La presó disposa de prou mitjans per garantir la seguretat del centre. O, almenys, així ho corrobora un informe elaborat a petició del ministeri d’Interior pels responsables de seguretat de la Comella i l’oficial de detenció, tots dos amb formació reglada en la matèria. Fonts governamentals consultades pel Diari van confirmar aquest punt davant les crítiques del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), que qüestiona que els efectius actuals siguin realment suficients per assegurar el bon funcionament del centre penitenciari.
Tradicionalment, el dispositiu de personal es componia de vuit agents a la zona de detenció durant els dies laborables i de set en cap de setmana. Els sindicats, però, van denunciar que el reforç de caps de setmana era insuficient i, arran de les seves queixes, fa unes dues setmanes es va incrementar la plantilla, situant-la en vuit agents tant dissabtes com diumenges. Segons l’informe elaborat, amb aquest ajust la seguretat del centre queda garantida.
En tot moment hi ha vuit guàrdies vigilant a la zona de detenció
Malgrat aquest increment puntual, el nombre d’agents per torn s’ha reduït en general. Ara bé, també ha disminuït el volum de reclusos: la població penitenciària ha passat de 78 a 58 interns. Aquesta davallada va portar la direcció del centre i el ministeri a redefinir els mínims per torn, que han passat de 10 a 8 agents durant el dia, i de 7 a 6 a la nit, amb els 8 actuals en caps de setmana. Aquest ajust, a més, ha comportat una reducció d’hores extres i, per tant, una davallada en les nòmines del personal.
El sindicat acusa Molné de no preocupar-se per la seguretat
No tothom ho veu igual
L’informe d’Interior sosté que les mesures de seguretat, incloent-hi el nombre de treballadors, són suficients per garantir el bon funcionament de la Comella. L’SPA, que manté una confrontació oberta amb Interior i la direcció de la presó des de fa mesos, discrepa obertament d’aquesta conclusió i manté que la realitat sobre el terreny és molt diferent.
El sindicat va adreçar fa un mes una carta formal a la ministra Ester Molné alertant que la retallada d’efectius representava una amenaça directa per a la seguretat tant del personal com els interns. Segons van assenyalar en aquella missiva, el canvi es va justificar d’acord amb l’indult concedit pels Coprínceps, però van recordar que la majoria dels alliberats es trobaven en règims d’arrest nocturn o semillibertat, i que només un dels beneficiats complia una condemna en règim tancat. Per aquest motiu, van apuntar que la càrrega de treball real per al personal no es va reduir de manera significativa, malgrat la davallada en el nombre total d’interns.
Un mes després, “tot està igual”, afirmen fonts sindicals de l’SPA, que insisteixen que les queixes no han estat escoltades. “L’únic que han fet és afegir un agent el cap de setmana. La ministra, a més, ens va imposar una hora més de pati, que vam haver d’acceptar amb la condició que hi hagués dos efectius de vigilància. Aquesta mesura, però, no s’ha complert per la manca de personal”, denuncien. “Ens han enganyat com a tontos, com sempre fan”, va etzibar el representant sindical.
Les crítiques de l’SPA van més enllà de la qüestió numèrica i se centren també en la gestió política del centre penitenciari. El sindicat acusa directament Molné de desinterès en el funcionament de la presó i d’allunyar-se de la realitat que viuen els funcionaris. “Li importa poc el que passa dins de la presó; el que l’interessa és mantenir la cadira i tenir bones paraules. Però els fets no reflecteixen la realitat”, van assegurar les fonts consultades.
Pel que fa a la situació actual, els representants remarquen que, tot i que la població reclusa ha tornat a créixer en les darreres setmanes, el nombre de guàrdies s’ha reduït, fet que genera una major pressió sobre els agents, però “ja hem vist que això a ella no li importa”, van concloure.
La resta de sindicats també van ser contactats pel Diari per conèixer la seva valoració de la situació, però no van poder atendre la petició.