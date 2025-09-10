Cultura
Jorge Cebrián presenta la primera novel·la de no ficció sobre Boris Skossyreff
L'autor ha subratllat la tasca de recerca de més de 20 anys que ha permès reunir més de 6.000 documents sobre el personatge
Aquest vespre el Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit la presentació de la novel·la de no-ficció 'L’estafador que va ser rei d’Andorra', del periodista i cineasta Jorge Cebrián. L’acte ha reunit més de 150 persones i ha servit per donar el tret de sortida a la difusió del llibre, publicat en català i castellà per l’editorial Anem Editors.
La presentació, conduïda pel periodista Gabriel Fernàndez, ha comptat amb la participació de l’autor i de l’editor Oliver Vergés. Com a moment destacat, l’actor Manel Piñero ha irromput a l’escenari encarnant Boris Skossyreff, en una intervenció satírica que ha tancat l’acte amb to humorístic.
Cebrián ha subratllat la tasca de recerca de més de 20 anys que ha permès reunir més de 6.000 documents sobre el personatge, fent del llibre una obra basada íntegrament en fets reals. L’editorial celebra l’acollida inicial de la novel·la, amb una tirada de 1.800 exemplars i bones vendes a la Fira del Llibre del Pirineu.
El documental sobre la mateixa figura s’estrenarà el 17 de setembre als cinemes Illa Carlemany i a Barcelona, i el llibre es presentarà novament el 27 de setembre a la Setmana del Llibre en Català.
