Les llums i ombres de Boris I, al descobert

La preestrena del film documental sobre Boris Skossyreff va ser un èxit rotund que no va deixar indiferent cap dels espectadors que van assistir ahir al cinema Illa Carlemany. I és que la vida d’aquest personatge sempre s’havia dit que era de pel·lícula, i per fi aquest vaticini s’ha fet realitat de la mà del director Jorge Cebrián, que va topar-se amb la seva història un ja llunyà 2007.

Boris era un dels grans misteris de la nostra història: noble rus de sang blava, l’any 1934 va intentar ser proclamat rei d’Andorra adduint un llinatge inventat que el vinculava amb la monarquia francesa i, per tant, amb els drets d’aquesta sobre Andorra. Cebrián ha dedicat la darrera dècada a dirigir una investigació coral sobre el personatge, en la qual han participat historiadors, arxivers, periodistes i professors universitaris de diversos països, així com també testimonis directes que van conèixer personalment Skossyreff i que n’han pogut parlar amb coneixement de causa.

“Sobre Boris s’han escrit moltes falsedats; en el film n’expliquem la història documentada”

Jorge Cebrián, Director del film



El resultat de la recerca dels darrers anys ha permès localitzar fins a sis mil documents, i ha tingut com a resultat el llargmetratge estrenat ahir davant d’una sala plena de gom a gom que no es volia perdre ni un del centenar de minuts que condensa bona part de la vida de Skossyreff.

La preestrena del film, ahir al Cinema Illa Carlemany.Fernando Galindo

És la primera vegada que s’aprofundeix tan sobre l’autoproclamat rei d’Andorra, i és clar que en endavant serà el documental de referència sobre aquesta tragicomèdia.

COMÈDIA I REALITAT

De fet, fins ara, la història de l’autoproclamat monarca s’ha vist sovint com una anècdota graciosa, pròpia d’una comèdia, però l’objectiu de Cebrián en tot moment ha estat el de buscar “la història real de Boris, sense endolcir-la, i partint sempre de proves fefaents, perquè no tot el que s’ha dit i es diu encara d’ell és cert”.

El mateix director adverteix que Boris és un “personatge amb llums i ombres”. Mestre de fer-se bona propaganda per assolir els seus fins, amb do de gent i capacitat de parlar més d’una vintena de llengües (entre les quals no figurava el català), el documental també permet conèixer-ne el costat fosc més com a persona conspiradora i sense problemes de consciència a l’hora de delatar, abandonar les seves esposes o, fins i tot, maltractar-les, cosa que feia mentre cridava en italià.

“L’objectiu era que el projecte fos el més andorrà possible, i ho hem aconseguit”

Albert Cristòfol, Realitzador del documental





UN PROJECTE ANDORRÀ

El projecte ha comptat, entre d’altres, amb el suport del Govern d’Andorra, a través de la subvenció a l’audiovisual que atorga 100.000 euros per projecte. Una de les condicions és que aproximadament un terç de l’equip que ha de fer realitat el projecte sigui del país, requisit que Cebrián i Albert Cristòfol, el realitzador del llargmetratge, defensen haver superat amb escreix, ja que el 95% de les persones que hi han intervingut ho són, fins i tot la banda sonora, que ha estat obra dels components del grup Persefone.

Després de la preestrena, aviat començarà el recorregut en festivals, com el Cinemania de Montreal (Canadà) al novembre. S’espera que arribi als cinemes l’estiu del 2025, i s’està treballant en diversos acords per a la seva emissió a televisions de parla catalana com TV3 (on arribarà en el programa Sense ficció) o d’IB3. Cebrián també anunciava que serà el primer llargmetratge andorrà que es podrà veure en vols internacionals gràcies a un acord amb QuiverTree Media. Però no caldrà volar a un altre país per gaudir del film, ja que la televisió andorrana també l’emetrà.

La trepidant vida de Boris i el seu tràfec arreu del continent ha fet que hagi generat interès en d’altres països, d’aquí que ja hi hagi versions en castellà, anglès, francès i properament també en alemany.