Sindicat d'Ensenyament Públic
El Govern es mostra optimista per tancar un acord amb el SEP sobre la pujada salarial
Casal ha reconegut que encara "queden alguns serrells" per perfilar, però ha remarcat que aquests no representen "cap entrebanc major"
El Govern es mostra optimista davant la possibilitat de tancar, "en els pròxims dies o setmanes", un acord amb el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) en relació amb la reivindicació de millores salarials del col·lectiu docent. Així ho ha manifestat aquest matí el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Casal ha reconegut que encara "queden alguns serrells" per perfilar, però ha remarcat que aquests no representen "cap entrebanc major". En aquest sentit, ha destacat que s’està mantenint un “bon procés de diàleg”, afavorit per la feina feta durant els mesos d’estiu, i que ha permès "una comprensió mútua de les demandes i del que és assumible per ambdues parts".
Segons ha explicat el ministre, actualment s’està treballant sobre un document que està “gairebé tancat”, però el SEP hi vol incorporar algunes esmenes. Un cop presentades, el Govern les estudiarà i emetrà una resposta.
Les declaracions arriben després de que el SEP i el Sipaag es mostressin reticents a signar el document sobre la pujada salarial que semblava plenament tancat a l'agost. Ambdós sindicats consideren que el nou model no corregeix de manera justa les desigualtats generades per l'absència del GAdA durant anys.