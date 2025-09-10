Crisi humanitària
Casal afirma que no hi ha data pel reconeixement de l'estat de Palestina
El ministre ha explicat que l’executiu continua analitzant el context internacional
El Govern no té previst, de moment, cap calendari per reconèixer l’estat de Palestina. Així ho ha confirmat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Malgrat que l'executiu havia anunciat que la decisió definitiva es faria pública al setembre, Casal ha assegurat que “no hi ha cap data” fixada.
El ministre ha explicat que l’executiu continua analitzant el context internacional i que, per avançar en aquesta direcció, cal que es compleixin tres condicions bàsiques: que una massa crítica de països europeus també facin el pas, que el reconeixement contribueixi realment a la pau i que no suposi un aval al règim de Hamàs.
Preguntat sobre la demanda del Partit Socialdemòcrata, sobre portar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el seu gabinet davant el Tribunal Penal Internacional, Casal ha afirmat que “no correspon a l’executiu” i ha remarcat que Andorra “és un país fidel als seus ideals, que respecta els processos de pau”.
Pel que fa a l’àmbit internacional, el ministre ha indicat que s’està valorant el nivell de participació d’Andorra en la propera cimera de l’ONU. En aquest sentit, ha reiterat que el Principat “s’ha mostrat favorable” al reconeixement de Palestina, però sempre condicionat al compliment dels requisits establerts.