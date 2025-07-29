CRISI HUMANITÀRIA
El reconeixement de l’estat de Palestina es decidirà al setembre
Una plataforma ciutadana s’ha unit per enviar ajuda monetària a famílies de Gaza
La decisió definitiva sobre si el Govern reconeixerà Palestina com a estat es farà pública al setembre. Així ho van confirmar fonts de l’executiu arran de la participació de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en la conferència de ministres d’Exteriors a les Nacions Unides, en què s’està tractant la qüestió, que es tancarà en una futura trobada entre caps d’Estat al setembre. El tema s’està valorant especialment després que el president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, anunciés que França reconeixerà oficialment l’estat palestí. Aquest reconeixement era un dels condicionants que el Govern havia plantejat per seguir els passos d’altres països, com ara Espanya.
Andorra, amb Palestina
Tot i que la decisió institucional encara es farà esperar, la ciutadania s’ha començat a mobilitzar. Un grup de voluntaris ha creat la plataforma Andorra amb Palestina, amb l’objectiu d’enviar ajuda directa a les famílies que pateixen les conseqüències del genocidi israelià. La iniciativa recapta donacions que es fan arribar a palestins amb qui els voluntaris contacten a través de les xarxes socials. Per evitar estafes o perfils falsos, cada cas es verifica mitjançant videotrucades, en què es confirma la localització i la situació de les persones que demanen ajuda.
La coordinació i les donacions es fan a través del grup de WhatsApp Voluntaris per Palestina i del perfil d’Instagram @andorra_amb_palestina, on es comparteixen les històries de cada família amb enllaços directes per fer arribar l’ajuda. La plataforma no gestiona els fons, sinó que actua d’intermediària per garantir que les donacions arriben íntegrament als destinataris.
La impulsora del projecte, que prefereix mantenir-se en l’anonimat, va explicar que la iniciativa no té cap voluntat ni religiosa ni política, sinó que neix de la necessitat de “trencar el silenci” sobre la crisi humanitària a Gaza. Segons va afirmar, cal més visibilitat i, sobretot, més ajuda. Actualment, el grup compta amb 21 voluntaris, però la responsable va advertir que no són suficients per fer front al volum de feina que genera l’acompanyament a les nou famílies amb qui mantenen contacte directe.
La impulsora va recordar que la solidaritat és necessària perquè “l’única cosa que ens diferencia d’una persona que avui està vivint l’horror a Palestina no és la religió, ni la ideologia. És simplement l’atzar d’haver nascut en un lloc segur, en un país en pau”. La plataforma, a més, ha creat una recollida de firmes a la plataforma change.org (www.change.org/p/andorra-reconeix-l-estat-de-palestina-la-neutralitat-%C3%A9s-complicitat), perquè el Govern "reconegui oficialment l'Estat de Palestina abans del setembre de 2025, es posicioni públicament contra el genocidi a Gaza i que defensi el Dret Internacional i els Drets Humans de manera activa i coherent".
Veus polítiques
Els partits de l’oposició també van fer sentir la seva veu sobre el conflicte. Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata van coincidir en la necessitat que Andorra faci un pas endavant i reconegui immediatament l’estat palestí. El líder del PS, Pere Baró, va subratllar la urgència d’aquesta acció en afirmar que “no es pot girar l’esquena a la crisi humanitària” que es viu a la regió.
La veu discrepant la va posar Andorra Endavant, que a través de les xarxes socials va defensar que “Andorra ha de ser sempre neutral”, tot i que també va remarcar la importància de treballar per “garantir els drets fonamentals”.
LA FAM CONTINUA A TOT EL TERRITORI MENTRE NETANYAHU EN NEGA L'EXISTÈNCIA
Les xifres són esfereïdores i, mentre la situació empitjora, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, continua negant –com va fer ahir mateix– que hi hagi una política deliberada de fam contra el poble palestí. Segons ell, Israel estaria permetent l’entrada d’ajuda en compliment del dret internacional i seria Hamàs qui la retindria per responsabilitzar-ne Israel.