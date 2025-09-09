DIA DE MERITXELL
Serrano demana fer d’Andorra “referent” de compromís social
El Copríncep parla de família, de joves, de pau, en la seva primera diada nacional
Josep-Lluís Serrano Pentinat presidia ahir la seva primera litúrgia d’un 8 de setembre, Dia de Meritxell i festa nacional. I en un santuari ple a vessar, amb fidels seguint-lo també des del claustre i les anades i vingudes dels que pugen fins al temple sense estar pendents de l’agenda religiosa –perquè és Meritxell i és tradició–, el Copríncep episcopal i bisbe d’Urgell va pronunciar una homilia en què va parlar de fe, de família, de joves, de pau o de compromís social. “Fem que en el nostre Principat d’Andorra siguem referents d’espiritualitat i de compromís social envers els més necessitats, no rebutgem mai a ningú”, va etzibar Serrano durant un sermó que va comptar amb referències als papes Francesc i Lleó XIV. Els bons desitjos del Sant Pare a Andorra en el seu dia gran, enviats a través de la nunciatura apostòlica, clourien després la missa.
El Copríncep va dedicar la primera part de l’homilia a la verge. “Avui és un dia d’acció de gràcies pel do de la persona, la mare de Jesús. I és un dia per agrair el patronatge de la Mare de Déu de Meritxell, mare de la Pàtria andorrana”. Una mare que “sempre escolta, sempre acull, sempre ens dona la mà”, va afirmar referint-se als fidels que pugen al santuari a “pregar” però també “a presentar els seus precs, les seves inquietuds, els seus goigs”. La fe, que és espiritual però també “compromís amb les persones en la seva promoció integral”. Serrano Pentinat va destacar els valors del cristianisme, els proclamats per Jesucrist, els identificats en la mare; “Quan parlem de l’excel·lència, com la de Maria, comporta un reconeixement dels drets i dels deures de les persones, una justa distribució de la riquesa i tenir com a prioritat l’autèntica cohesió social. A aquesta actitud contribuirà també la capacitat de la societat de generar un ambient adequat per tal que la sensibilitat espiritual i cultural acompanyin la col·lectivitat. Cal restaurar ponts i crear famílies on tothom pugui viure i créixer en comunió.”
“Siguem referents d’espiritualitat i compromís social envers els més necessitats”
Serrano també va tenir paraules per als joves. Uns joves que necessiten “referents”, i per això va fer una crida als adults per tal que siguin mirall i exemple. “Joves, formeu les vostres consciències, sapigueu discernir i escollir el millor en un món on hi ha tantes opcions, unes porten a la plenitud i d’altres a la mera finitud, i a un plaer que ens deixa buits, sense sentit. Nosaltres tenim un horitzó, la plenitud de la vida i l’alegria de compartir la vida.” Els va animar a acostar-se a Jesús i a l’Evangeli i a interessar-se “per la família, respecteu pares i padrins”. I aquí és on va advocar per una Andorra referent en espiritualitat i compromís social i també de pau. “Nosaltres que hem estat un país de pau des de fa molts segles, sapiguem ser actius en tot moment per tal que aquest do es consolidi en tot el món”, va manifestar. Una pau que també ha de ser interior perquè “una ànima pacificada engendrarà pau i comprensió”.
