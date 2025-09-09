DIA DE MERITXELL
La Ramona es fa sentir
La Ramona-Meritxell i la Ventura van sonar ahir per celebrar el Dia de Meritxell i recuperar la melodia perduda en l’ncendi del 1972.
El Dia de Meritxell va tenir una banda sonora especial, el so de les campanes del Santuari Vell, que van ressorgir d’entre les flames del record i van tornar a repicar amb orgull. Ho van fer després de dècades de silenci forçat, des que l’incendi del 1972 va devorar bona part del temple i els seus símbols més preuats.
Les campanes, datades originàriament entre els segles XIII i XIV, van estar reproduïdes fidelment pel mestre campaner càntabre Abel Portilla, un dels últims artesans que treballa encara amb tècniques tradicionals de fosa en bronze. El resultat és un retorn al so original que caracteritzava aquest conjunt, pensat per ressonar amb força a través de les valls i, en temps passats, també per avisar de perills durant l’hivern.
Les protagonistes tenen noms propis. Ventura i Ramona, dedicats al l’antic i actual rectors de la parròquia, però en femení, perquè les campanes han de dur noms de noia. Ramona va ser batejada ahir també amb el nom de Meritxell en honor a la seva ubicació. A les campanes s’hi va sumar una creu pràcticament idèntica a la del segle XIX que va quedar malmesa després del foc i també es va restaurar.
Les campanes estan batejades en honor als rectors de Canillo i Meritxell
Abans de la litúrgia central de la jornada, el bisbe i Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, va presidir la benedicció de la creu i el bateig de les noves campanes. Pentinat va beneir primer la gran creu de ferro colat que s’alça a l’entrada del santuari, i després va fer el mateix amb les campanes. El Copríncep va cloure l’acte amb un desig senzill, però carregat de simbolisme: “Que per molts anys puguem tocar les campanes de Meritxell.” El clam metàl·lic que va seguir les seves paraules va ressonar com una mena de resposta col·lectiva.
La ministra de Cultura, Mònica Bonell, també va voler subratllar el significat d’aquesta recuperació. Va recordar que l’antiga capella del Santuari Vell, reconstruïda als anys noranta com a espai de memòria de l’incendi, recupera ara dos dels seus elements més emblemàtics. “La col·locació d’aquestes rèpliques ens permet recuperar símbols que es creien perduts”, va explicar. Les campanes han estat finançades juntament pel comú de Canillo i per Cultura, que també ha donat suport a la instal·lació.