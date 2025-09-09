Política
Pintos oficialitza la incorporació a Ciutadans Compromesos
Víctor Pintos formarà part del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos (CC) a partir d'aquest període de sessions tal com havia avançat el Diari el 7 d'agost. El conseller no adscrit i militant de Liberals s'integra al grup presidit per Carles Naudi i serà part de la majoria parlamentària que dona suport al Govern amb DA i CC. La incorporació de Pintos a CC es justifica per la "coincidència de criteris i l'afinitat programàtica" i respon "a la voluntat compartida de treballar conjuntament, sumant iniciatives i esforços", segons recull el comunicat fet públic pel grup integrat per Naudi i Manel Linares aquesta tarda.
CC indica que Víctor Pintos ja assisteix a les trobades conjuntes del grup parlamentari de DA i CC "fet que ha facilitat la integració de manera natural i coherent". I explica que amb la incorporació del conseller fins ara no adscrit CC tindrà presència a la comissió legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, a la d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports i a la de Justícia, Interior i Afers Institucionals, en la que hi serà Pintos.
