Comença el curs escolar amb 11.350 alumnes
Baró destaca l’estabilitat del nombre d’inscrits, l’increment salarial per al professorat i les novetats tecnològiques a secundària
El curs escolar ha començat avui a tots els centres educatius del país amb un total de 11.350 alumnes matriculats. El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha donat el tret de sortida al nou curs des de l’escola francesa de Ciutat de Valls i ha destacat que el centre ha estat escollit “per simbolitzar la importància de tots els sistemes educatius del país” i per recordar que el model francès va ser el primer a implantar-se a Andorra, ara fa 125 anys, un fet que va marcar “l’inici de la modernització educativa del Principat”. L’acte ha coincidit amb la inauguració de les obres de rehabilitació del centre, valorades en més de 900.000 euros, que han permès millorar la climatització, la distribució d’espais i el paviment.
El ministre ha informat que la xifra d’alumnes inscrits per al curs 2025-2026 es manté estable respecte a anys anteriors, tot i el creixement demogràfic del país. Baró ha apuntat que aquesta diferència respon principalment a la baixa natalitat i al pes de la immigració en l’augment poblacional. De moment, no es preveu una reducció d’aules, tot i que el Lycée Comte de Foix podria necessitar una ampliació en el futur.
En l’àmbit docent, Ladislau Baró ha remarcat l’avenç en les negociacions amb el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) sobre la carrera professional i les bases retributives. Les millores acordades impliquen un increment salarial mitjà del 10% per al conjunt del cos docent i la consolidació progressiva del personal interí, amb una nova convocatòria de 25 a 30 places prevista per a aquest curs.
Baró també ha posat èmfasi en la formació del professorat, especialment en relació amb els canvis tecnològics. Enguany s’inicia la substitució de les tauletes a primer de segona ensenyança per nous ordinadors dissenyats per reduir distraccions, i es preveu formació específica per al cos docent en l’ús de la intel·ligència artificial.
