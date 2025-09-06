ARRENCADA DEL CURS
Bus Estudiant exclusiu per als alumnes
El reforç de transport per absorbir els escolars de secundària es rebateja per diferenciar-se
L’ampliació del servei de transport públic per absorbir l’augment de passatgers que implica el curs escolar no és nova, però enguany el Govern reformula la proposta i bateja aquestes línies com a Bus Estudiant (BE). Així s’identificaran els busos, exclusius per a alumnes a partir de la segona ensenyança i que té cinc trajectes diferenciats. Serà a partir de dimarts vinent, 9 de setembre, quan arrenquin les classes.
L’ara Bus Estudiant és el que tradicionalment ha estat el Bus Lliure destinat a alumnes de segona ensenyança, batxillerat, formació professional i les universitats. Malgrat que es tracta que els alumnes que ja són autònoms utilitzin el transport públic convencional per anar a l’escola (els més petits tenen el transport escolar que fa servei porta a porta), el cert és calen reforços “per poder absorbir el creixement de la demanda a primeres hores del matí i de la tarda, amb l’entrada i sortida dels alumnes”, tal com va recordar el Govern. El servei es pot utilitzar de forma gratuïta amb la targeta habitual de bus o la targeta de bus jove.
A més, la voluntat del canvi de nom és diferenciar-lo de les línies regulars, ja que el BE té alguns recorreguts diferenciats dels trajectes actuals (cal recordar que hi ha recorreguts modificats des del juliol). Així que “per seguir apropant al màxim possible l’alumnat als centres respectius, es mantenen els itineraris que ja feia el servei el curs passat com a Bus Lliure”. Tota la informació es pot consultar al portal web del Govern (www.govern.ad/ca/tematiques/accio-climatica/transports/linies-nacionals/bus-estudiants).
El servei està dividit en cinc corredors: el BE1 i BE2, que uneix Sant Julià de Lòria amb les parròquies centrals; el BE3, que uneix el Pas, Canillo i Encamp amb els centres escolars; el BE4, que ho fa des d’Arinsal i la Massana, i el BE5, per als estudiants que viuen a la Cortinada i Ordino. El rètol lluminós del vehicle indicarà el centre educatiu o el destí principal de la línia. L’executiu va recordar que no són línies específiques per a cada centre educatiu, sinó que apropen l’estudiant a l’escola.
ELS DETALLS
El Bus Estudiant (antic Bus lliure) és per als alumnes de segona ensenyança, FP, batxillerat i universitat.
EVITAR LA SATURACIÓ
Són reforços per evitar el col·lapse del transport públic en hora punta i es matindran els recorreguts.
CINC CORREDORS
Cobreixen cinc corredors i els busos s’identificaran amb la nomenclatura BE i el número de línia.