El Col·legi de Psicòlegs es desmarca de la problemàtica del traspàs irregular de dades
La institució diu que "són els centres els que han de vetllar per l'adequada gestió i seguretat de la informació dels pacients"
El Col·legi de Psicòlegs es desmarca de la problemàtica del traspàs irregular de dades entre dos centres i explica que "la responsabilitat en matèria de protecció de dades personals correspon a cada centre de psicologia i a cada professional que hi exerceix". Així ho han expressat aquest matí en un escrit apuntant que "el col·legi no té competències directes en la supervisió de la protecció de dades dels centres o dels professionals".
El degà del col·legi, Oscar Fernández, ha expressat que "la nostra institució té com a missió principal la representació de la professió, la defensa dels interessos dels psicòlegs col·legiats i la promoció de les bones pràctiques en l'exercici professional", i ha subratllat que "el col·legi fomenta la formació i la sensibilització dels professionals en totes aquelles matèries que afecten l'exercici responsable de la psicologia, incloent-hi la gestió adequada de les dades personals".
L'Agència de Protecció de Dades (APDA), va sancionar dos centres de psicologia perquè es van intercanviar informació clínica de pacients sense el consentiment ni la informació prèvia a les persones afectades.
