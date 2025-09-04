PROTECCIÓ DE DADES
Sancionats dos centres de psicologia per un traspàs irregular de dades
La reclamació va ser presentada per un particular el 30 de maig del 2024
L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha posat el focus en el sector de la salut, després de detectar irregularitats greus en dos centres de psicologia que es van intercanviar informació clínica de pacients sense el consentiment ni la informació prèvia a les persones afectades. La investigació es va iniciar arran d’una reclamació presentada el 30 de maig del 2024 per un particular que va aportar documentació acreditativa de la cessió i la conservació indeguda de dades personals sensibles entre les dues entitats. Davant aquests fets, el denunciant va sol·licitar la intervenció de l’APDA, que va obrir un expedient per a cadascun dels centres implicats. L’àrea d’inspecció de l’agència va enviar diversos requeriments d’informació per aclarir les circumstàncies del traspàs i la custòdia de la documentació clínica. Es va demanar detallar el circuit seguit en la transmissió de dades, les mesures tècniques i organitzatives aplicades, la base legal invocada, la informació facilitada als pacients i la localització actual dels arxius.
Les sancions per incomplir la resolució arriben als 100.000 euros
Les conclusions de la investigació van evidenciar que un dels centres va transferir documentació a un altre de forma irregular. L’APDA hi va detectar incompliments en relació amb la limitació de la finalitat, la licitud del tractament de dades especialment sensibles i la manca d’aplicació de mesures tècniques i organitzatives adequades. Pel que fa al centre que va custodiar temporalment les dades, l’agència també hi ha detectat deficiències similars en matèria de protecció de dades.
Un dels centres ha d’acreditar l’adequació a la normativa
L’APDA va resoldre imposar una amonestació als dos centres. En el cas del primer, que ja ha cessat l’activitat, la sanció va quedar limitada a aquesta amonestació. Quant al segon, l’agència va requerir que, en un termini de quinze dies hàbils des de la fermesa de la resolució, acredités l’adequació a la normativa. Concretament, la presentació de protocols sobre la gestió i el trasllat de documentació clínica que especifiquessin les mesures aplicades en cas de cessament d’un professional; mostres d’acords de corresponsabilitat o contractes amb els professionals sanitaris que exercien com a autònoms, i exemples de la informació facilitada als pacients sobre el tractament de les seves dades personals.
L’autoritat recorda que l’incompliment de la resolució constitueix una infracció molt greu, que pot donar lloc a sancions econòmiques d’entre 30.001 i 100.000 euros.