Successos
Presó per als tres detinguts per la mort del contrabandista i empresari lligat a Andorra
El jutge ha decretat l'ingrés al centre penitenciari sense fiança
El jutge de Solsona ha rebut aquest dijous a la seu de l'Audiència de Lleida els tres detinguts aquesta setmana per la seva suposada vinculació amb la mort a trets d'un home el gener de 2022 a Gualter, al terme de la Baronia de Rialb, a la Noguera. Segons publica l'agència catalana de notícies, el magistrat ha acordat la presó provisional i sense fiança i la causa, que es manté sota secret de sumari, està oberta pel delicte d'homicidi.
Entre els detinguts hi ha un comandant retirat de la guàrdia civil, veí de Lleida i un veí de Cervera. La víctima era un veí d'Oliana de 61 anys que va viure a Andorra i després es va traslladar a Cervera. Les detencions van ser fetes dimarts en un operatiu conjunt entre els mossos d'esquadra i la guàrdia civil.