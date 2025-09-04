Successos

Presó per als tres detinguts per la mort del contrabandista i empresari lligat a Andorra

El jutge ha decretat l'ingrés al centre penitenciari sense fiança

Agents dels Mossos vora el furgó de la víctima després del crim.

Andorra la Vella

El jutge de Solsona ha rebut aquest dijous a la seu de l'Audiència de Lleida els tres detinguts aquesta setmana per la seva suposada vinculació amb la mort a trets d'un home el gener de 2022 a Gualter, al terme de la Baronia de Rialb, a la Noguera. Segons publica l'agència catalana de notícies, el magistrat ha acordat la presó provisional i sense fiança i la causa, que es manté sota secret de sumari, està oberta pel delicte d'homicidi.

Entre els detinguts hi ha un comandant retirat de la guàrdia civil, veí de Lleida i un veí de Cervera. La víctima era un veí d'Oliana de 61 anys que va viure a Andorra i després es va traslladar a Cervera. Les detencions van ser fetes dimarts en un operatiu conjunt entre els mossos d'esquadra i la guàrdia civil.

