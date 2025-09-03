ELS FETS SÓN DEL 2022
Detenen els autors del crim d’un contrabandista i empresari lligat a Andorra
Una operació conjunta dels mossos i la guàrdia civil ha resolt l’assassinat, fa tres anys, de Joan Coromina Estany, un veí d’Oliana de 61 anys amb forts vincles amb Andorra. A Coromina se l’havia lligat amb el contraban i es dedicava a la compravenda d’immobles. Els arrestats per la presumpta responsabilitat en l’assassinat són un comandant retirat de la guàrdia civil, un veí de Cervera i l’amo d’un taller de Lleida. El crim es va perpetrar en una zona boscosa de Gualter, a la Baronia de Rialb, el 25 de gener del 2022. La notícia la va avançar El Mundo i la van replicar múltiples mitjans. Segons les informacions, el veí de Cervera, que respon a les inicials R. A. C., era el que tenia una relació més estreta amb la víctima, que en aquells moments residia precisament a la localitat.
L’assassinat es va perpetrar a la Baronia de Rialb
La víctima va rebre un tret al pit efectuat a distància per un franctirador. La llarga investigació hauria lligat la mort als negocis de la víctima vinculats al sector immobiliari. A Andorra, havia passat diversos anys. Segons la informació publicada, la furgoneta que portava la víctima hauria estat clau per trobar els responsables, ja que hauria permès als agents trobar la manera com l’assassí havia seguit el difunt. La investigació, que està sota secret de sumari, ha estat dirigida pel jutjat de Solsona.