La Fundació Meritxell arrenca el curs amb l'acreditació de qualitat plena
L'entitat ha atès 650 persones en el període 2024-2025 i compta amb 407 professionals
L’acte inaugural del període d’activitats 2025-2026 de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha tingut lloc aquest dijous amb la conferència 'Tenim diagnòstic, i ara què?'. La directora de la Fundació, Celine Mandicó, ha destacat en declaracions a mitjans que l’inici d’aquest any acadèmic és especialment rellevant perquè la FPNSM ha obtingut l’acreditació de qualitat plena, que situa la institució al nivell quatre d’un màxim de cinc.
"Comencem aquest curs molt contents i molt satisfets perquè hem obtingut l’acreditació de qualitat plena. Això vol dir que estem a un pas de poder arribar a l’excel·lència", ha explicat. Aquesta certificació, atorgada en el marc del sistema impulsat per Plena Inclusión, entitat referent a l’Estat espanyol, que "sobretot avalua que tenim la persona al centre per millorar la seva qualitat de vida, plantegem objectius i el seguiment d'aquests objectius". "Apostem molt per la interacció amb la comunitat, la participació tant dels nostres serveis com de les persones amb discapacitat en la societat i en l'ètica i la transparència dels professionals i de la Fundació", ha assegurat Mandicó.
La directora ha assenyalat que les dades d'aquest curs es mantenen estables respecte a l’any anterior amb unes 650 persones ateses i 407 professionals a la Fundació. "Ens hem mantingut estable aquest any. No hi ha un increment significatiu", ha puntualitzat.
Inclusió laboral
La directora ha volgut remarcar la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Tot i reconèixer que Andorra ha avançat en aquest terreny, ha insistit que encara hi ha camí per recórrer. "El que tinc clar és que a cada cop ha de millorar més i a cada cop ha d’haver-hi més inclusió laboral en el sentit que les empreses facin contractes a les persones amb discapacitat", ha afirmat. Mandicó ha subratllat també que, tot i que existeix voluntat per part de molts negocis, cal continuar treballant en sensibilització i difusió.
Mandicó ha posat en relleu la tasca d’I&I Serveis, la línia empresarial de la FPNSM que ofereix oportunitats laborals adaptades. "Encara detectem que les persones amb discapacitats s'han d'anar col·locant i continuem observant que hi ha voluntat per part de les empreses de contractar-les. Evidentment, aquí hem de fer difusió i sensibilització perquè les empreses vagin contractant les persones amb discapacitat." Actualment, aquest servei dona feina a una vuitantena de persones amb discapacitat.
Mandicó ha remarcat, a més, que la Fundació es troba immersa en la negociació d’un nou conveni amb el Govern, en què s’han tancat les taules tècniques i es treballa ara en l’àmbit del finançament.
