Immigració
Govern ampliarà "quirúrgicament" la quota general als sectors més necessitats
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha dit que "els permisos s'esgotaran als pròxims dies"
La quota general que es va obrir a l'abril, i que el seu contingent era de 900 permisos, "s'acabarà als pròxims dies". Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa de consell de ministres. Aquest fet, ha dit Casal, ha obligat Govern a prendre una decisió que "serà augmentar quirúrgicament la quota general als sectors o professions més necessitades". La decisió es prendrà al pròxim consell de ministres, dimecres vinent, i sortirà publicat en un BOPA extra, fet que voldrà dir que el dijous 11 ja s'haurà ampliat la quota.
El director esportiu de l'FC Andorra, Jaume Nogués, va dir ahir que "tenim un problema, la quota de contractació s'ha tancat i veurem com ho podem resoldre". Avui el ministre hi ha posat, el que sembla ser, la solució. "El que és clar és que volem retornar al contingent de quota d'abans de la pandèmia, per continuar amb l'objectiu del creixement sostenible", ha apuntat Casal.
