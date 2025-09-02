Música
John Holt deixa la presidència de l’associació de DJs després de rebre assetjament a les xarxes
L’artista ha confirmat que es retira de qualsevol debat públic que no sigui estrictament musical
El DJ i productor musical Joan Holthoefer, conegut artísticament com a John Holt, ha anunciat que abandona la presidència de l’Associació de Disjòqueis i Productors d’Andorra (ADPA), després de la polèmica generada a les xarxes socials arran de les seves crítiques a la manca d’artistes locals a les festes majors del país.
En un comunicat difós, Holt ha agraït tant el suport rebut com les crítiques i els missatges d’odi. "Totes les opinions m’han ajudat a entendre millor on soc i cap on vull anar", ha afirmat. Tanmateix, reconeix que la pressió i els atacs han acabat afectant la seva carrera professional i el seu benestar. "Si opinar ha de fer-te quedar sense feina, alguna cosa no funciona. I no estic disposat a sacrificar la meva carrera per això", ha afegit.
L’artista ha confirmat que es retira de qualsevol debat públic que no sigui estrictament musical i que, a partir d’ara, centrarà tots els seus esforços en la seva trajectòria com a DJ i productor. "Vull continuar treballant al meu país, compartir música amb la gent d’aquí i amb qui ens visiti, i que el que em defineixi sigui el que faig a l’escenari i a l’estudi, no el soroll de les xarxes", ha remarcat.
Holt ha defensat la tasca feta en impulsar l’associació, amb la voluntat de dignificar la professió i millorar les condicions dels músics i DJs al Principat. Ara, assegura, deixa el relleu a qui vulgui continuar aquesta feina amb "intel·ligència, respecte i diàleg".