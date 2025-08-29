LA VUELTA
Voluntat de tornar ben aviat
El director de la Vuelta qualifica Andorra com part de la prova i destaca que sempre hi ha jornades espectaculars
La Vuelta a Espanya va arribar ahir al país per 24a vegada a la història amb la sisena etapa de competició amb final a Pal, i qui sap si ben aviat la cursa, fins i tot l’any que ve, repetirà i complirà així les bodes de plata. Aquesta és la voluntat del director de la prova, Javier Guillén, que va destacar ahir que “clar que ja pensem en el futur, a més, el número 25 és molt rodó i com que aquí se celebren les noces de plata, or i platí, doncs anem a celebrar les noces de plata amb Andorra”, a més d’afegir que “per part meva em brindo a fer-ho com abans millor, evidentment hem de fer-ho de la mà del Govern, que té les seves estratègies, però a mi m’encantaria que la Vuelta formés part com abans millor, no sé si fins i tot l’any que ve de la cursa”. Ara serà moment de mirar recorreguts, ja que l’any vinent la cursa arrencarà des de Mònaco, i segons diverses informacions té previst acabar a les Illes Canàries amb quatre jornades de competició finals.
Valoració positiva
Més enllà del que acabi passant l’any vinent o en el futur, tant l’organització com Govern van fer una valoració positiva de la presència de la cursa al país. Guillén va afirmar que “Andorra és part de la Vuelta i aquí sempre hi ha etapes de muntanya espectaculars”, a més d’agregar que “ens agrada tot, no només la competició esportiva sinó com es bolca el país, com treballa Govern amb les infraestructures”.
“Andorra és part de la Vuelta i aquí sempre hi ha etapes de muntanya espectaculars”
Per últim, va destacar el públic “que ha estat el gran protagonista, que sempre respon, i que cada any tenim la sensació que hi ha més gent”, a més de cloure que “al final tot ho fem per ells i per a mi és un honor, una satisfacció i sobretot un munt d’agraïment per haver vingut a acompanyar-nos”.
“M’encantaria que la Vuelta formés part com abans millor de la cursa, no sé si fins i tot l’any que ve”
En el mateix sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va manifestar que “estem molt contents d’haver rebut la Vuelta un cop més, amb un emocionant final d’etapa d’alta muntanya a l’estació de Pal”, i va afegir que “aquesta confiança per part de la competició en el nostre país posa de manifest que Andorra és un territori ciclista de referència, amb ports espectaculars i una infraestructura sòlida per acollir grans esdeveniments”.
Sortida de la capital
La Vuelta abandonarà avui el país des d’Andorra la Vella en direcció a l’estació aragonesa de Cerler, on acabarà la setena etapa. La sortida està programada des de l’avinguda Tarragona, davant de l’antiga Batllia, a les 12.00 hores. Abans hi haurà el control de signatures a l’aparcament del Parc Central.
Pel que fa a mobilitat, la jornada d’ahir va transcórrer amb certa normalitat malgrat els talls de carreteres i de les línies de bus, i avui les afectacions seran menors. De 6.00 a 14.00 hores s’habilitarà un carril de pujada i un de baixada, amb la recomanació d’evitar desplaçaments d’11.30 a 12.30 hores.
NACIONAL
Jay Vine guanya a ‘casa’ i Torstein Traeen és el nou líder
Marc Basco
EL TEMPS RESPECTA
Tot i les previsions complicades a nivell meteorològic, el temps va poder aguantar a Pal, fet que va afavorir la presència de públic en una jornada, sense incidents en territori nacional. I és que l’etapa va haver d’aturar-se durant el tram neutralitzat a Olot per protestes d’activistes contra el genocidi israelià fent actuar els Mossos d’Esquadra, però no hi va haver més incidents. Més enllà d’alguns moments de pluja, sobretot quan els ciclistes pujaven la Comella, el final d’etapa va fer-se amb bon temps, afavorint la presència d’espectadors. Ja al llarg del matí i primera hora de la tarda la carretera d’accés a l’estació es va anar omplint d’aficionats vinguts d’arreu amb els seus cotxes i les seves caravanes, i l’afició va respondre també a l’arribada. En aquest sentit, el director de Protecció Civil, Cristian Pons, va destacar que “en l’àmbit de seguretat i sanitari, la intervenció rellevant, tot ha anat bé, i, com sempre, s’ha fet el seguiment d’una manera molt correcta”.