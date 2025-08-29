RONDA ESPANYOLA
Jay Vine guanya a ‘casa’ i Torstein Traeen és el nou líder
El resident australià va atacar baixant la Comella i va arribar en solitari a la meta a Pal
L’australià Jay Vine de l’equip UAE va fer de profeta a casa i va endur-se la victòria al pla de la Caubella de Pal al final de la sisena etapa de la Vuelta. El corredor resident va atacar durant la baixada de la Comella, i no va deixar escapar la victòria davant de la seva gent, entre d’altres una emocionada parella i el seu fill petit, presents a l’arribada i que van celebrar el triomf.
Juan Ayoso va perdre més de set minuts i s'acomiada de la Vuelta
L’escapada de la jornada va formar-se just a l’inici de l’etapa, a la Collada de Santigossa, amb un grup de deu corredors que van anar incrementant la diferència amb el gran grup, que va arribar a ser de gairebé set minuts just abans d’entrar al país. A partir d’aquí, el pilot va començar a retallar diferències, però l’escapada va encetar en solitari l’ascens a la Comella, de segona categoria. I va ser un cop coronat quan Vine va trencar la cursa durant el descens i va marxar tot sol cap a Pal, on va acabar sent el vencedor de la jornada. El resident, visiblement feliç, va manifestar que “estic content per guanyar aquí, és increïble. Em conect molt bé la baixada de la Comella, que és el meu port favorit”, també visiblement emocionada estava la seva dona Bre, que va explicar que “ell sempre havia somiat amb aquesta etapa. Guanyar-la a casa, amb la nostra família i amb el nostre fill Harrison aquí present és molt especial”.
A la general, el gran beneficiat de la jornada va ser el noruec Torstein Traeen, present a l’escapada del dia, i que va acabar enduent-se el mallot de líder després d’entrar segon a l’etapa. Els favorits al triomf final no van lluitar per la victòria parcial, però sí que van intentar-ho a les rampes finals de Pal, on l’italià Giulio Ciccone va provar de marxar en solitari, tot i que sense èxit, ja que el líder fins ahir, Jonas Vingegaard, va poder aguantar-li el ritme. Qui no ho va poder fer va ser un dels líders de l’UAE, Juan Ayuso, que va deixar-se més de set minuts respecte al grup de favorits a l’arribada i va quedar-se ja sense opcions. Així doncs, tot i ser quart, Vingegaard té ara vuit segons sobre Joao Almeida i nou sobre Giulio Ciccone.
CLASSIFICACIÓ
1. Jay Vine 4 h 12’36”
2. Torstein Traeen a 54”
3. Lorenzo Fortunato a 1’10”
4. Bruno Armirail a 1’15”
5. Pablo Castrillo a 1’52”
GENERAL
1. Torstein Traeen 20 h 25’46”
2. Bruno Armirail a 31”
3. Lorenzo Fortunato a 1’01”
4. Louis Vervaeke a 1’58”
5. Jonas Vingegaard a 2’33”