Successos
Recuperat el martell i gran part dels diners sostrets en l'atracament a Encamp
Els especialistes de la policia han analitzat tots els indicis recollits i han pogut identificar el presumpte autor gràcies a les proves obtingudes
La policia ha recuperat el martell emprat en l’atracament a un hotel d’Encamp, ocorregut la matinada de dissabte, així com una part dels 900 euros sostrets, després de la detenció del presumpte autor del robatori, un home de 24 anys.
NACIONAL
Detingut l'autor de l'atracament amb un martell a un hotel d'Encamp
Redacció
Segons ha informat el cos d’ordre, durant l’escorcoll efectuat al domicili d’un familiar on s’allotjava el jove, es va localitzar una gran part dels diners robats, la roba que duia posada en el moment dels fets i l’eina utilitzada per intimidar el recepcionista i trencar la porta de vidre de l’oficina d'Encamp. A més, se li va intervenir una quantitat addicional de cocaïna, a banda de la que portava a sobre en el moment de la detenció.
Els especialistes de la policia han analitzat tots els indicis recollits i han pogut identificar el presumpte autor gràcies a les proves obtingudes. La investigació ha comptat amb la col·laboració de totes les àrees del cos policial, així com del servei de circulació d’Encamp. De fet, va ser un agent de circulació de la parròquia qui va reconèixer el sospitós i va alertar la policia, que el va poder localitzar i detenir.