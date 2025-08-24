Successos
Detingut l'autor de l'atracament amb un martell a un hotel d'Encamp
Es tracta d’un resident nacional que actualment viu fora del Principat i que s’estava aquests dies a casa d’un familiar
La policia ha arrestat aquest diumenge a la tarda a Encamp un jove de 24 anys com a presumpte autor de l'atracament a un hotel de la parròquia. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte, quan el sospitós va amenaçar el recepcionista amb un martell per endur-se més de 900 euros en efectiu.
La investigació policial es va activar de manera immediata i ha comptat amb la participació de diverses àrees del cos, incloent-hi la col·laboració del servei de circulació d’Encamp. Gràcies a la difusió interna de les imatges de seguretat, un agent de circulació va reconèixer el sospitós al carrer i va alertar la policia, que el va localitzar, va dur a terme les comprovacions pertinents i el va detenir.
En el moment de l’arrest, el jove va reconèixer els fets davant dels agents. Es tracta d’un resident nacional que actualment viu fora del Principat i que s’estava aquests dies a casa d’un familiar.
A més del delicte contra el patrimoni, al detingut també se li imputa un delicte contra la salut pública, ja que portava a sobre una petita quantitat de cocaïna. Es preveu que passi a disposició judicial en les pròximes hores.
