SUCCESSOS
Atracament a un hotel cèntric d’Encamp a cop de martell
Un individu amb el rostre cobert va robar 900 euros en efectiu
La parròquia d’Encamp va viure la matinada d’ahir dissabte un episodi de violència que ha encès les alarmes sobre la seguretat als establiments públics i privats. Cap a les sis del matí, un individu amb el rostre cobert va accedir a la recepció d’un hotel de la parròquia i, esgrimint un martell, va amenaçar el treballador que es trobava de servei. Segons ha confirmat la policia, l’assaltant va exigir el contingut de la caixa enregistradora i va aconseguir sostreure’n 900 euros en efectiu abans de fugir. L’incident no va provocar danys personals ni materials greus.
Els fets, segons fonts policials, van succeir cap a les sis del matí de dissabte
La policia ha obert una investigació i treballa en la identificació del sospitós a través dels indicis recollits. De moment, no s’ha efectuat cap detenció, però el cos assegura que s’estan analitzant “tots els elements a disposició” per resoldre el cas al més aviat possible.
La mateixa nit s’ha registrat un acte vandàlic a l’oficina de turisme d’Encamp, ubicada a la plaça del Consell General. El vidre de la porta d’accés ha estat trencat, tot i que no s’ha arribat a accedir a l’interior de l’equipament. El sistema d’alarma, que no s’ha desconnectat, ha estat un factor dissuasiu i ha evitat danys majors. Les autoritats investiguen si hi ha cap connexió entre els dos fets, que han alterat la normalitat d’una parròquia que mantenia una relativa tranquil·litat en matèria de seguretat.