Govern atorga 93 anelles individuals i 107 a colla per la setmana de l'isard
El 51% dels sol·licitats ha obtingut una captura
Govern ha atorgat 93 anelles individuals i 107 a colla de les 201 totals per la setmana de la caça de l'isard, que enguany se celebrarà del 14 al 21 de setembre. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. En total hi ha hagut 394 sol·licituds per caçar, de les quals 211 eren de colla i 183 individuals. "El 51% dels sol·licitants ha obtingut una captura", ha esmentat Casal, tot apuntant que aquestes es podran consultar a partir de demà.
Les dades dels recomptes realitzats recentment pel cos de Banders, amb participació de caçadors, indiquen una població total de 1.409 exemplars, xifra que consolida la tendència a l’estabilitat observada en els darrers anys. Amb base en aquestes dades, s’ha aprovat un total de 223 captures repartides entre el terreny cinegètic comú i els vedats de caça de Xixerella, Ransol i Sorteny. Les captures es distribueixen de la següent manera: 201 captures en terreny cinegètic comú, 8 captures en el vedat de caça de Xixerella i 14 captures en els vedats de caça de la vall de Ransol i del parc natural de la Vall de Sorteny.
Aprovats els nous plans de caça de l’isard amb 223 captures autoritzades
