Medi Ambient
Aprovats els nous plans de caça de l’isard amb 223 captures autoritzades
La població es manté estable amb més de 1.400 exemplars censats i s’introdueixen novetats normatives en la gestió cinegètica
La Comissió de Seguiment de la Caça, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha donat llum verda als plans de caça de l’isard per a la temporada 2025. Les dades dels recomptes realitzats recentment pel Cos de Banders, amb participació de caçadors, indiquen una població total de 1.409 exemplars, xifra que consolida la tendència a l’estabilitat observada en els darrers anys.
Amb base en aquestes dades, s’ha aprovat un total de 223 captures repartides entre el terreny cinegètic comú i els vedats de caça de Xixerella, Ransol i Sorteny. Les captures es distribueixen de la següent manera: 201 captures en terreny cinegètic comú, 8 captures en el vedat de caça de Xixerella i 14 captures en els vedats de caça de la vall de Ransol i del parc natural de la Vall de Sorteny.
Pel que fa a la participació, s’han rebut 394 sol·licituds, gairebé la meitat de les registrades l’any anterior. Aquesta reducció s’explica per la nova normativa que permet la inscripció individual o en colla i estableix com a novetat l’atorgament d’anelles personals i intransferibles per a la caça de l’isard.
La setmana de l’isard al terreny cinegètic comú tindrà lloc del 14 al 21 de setembre, mentre que les captures als vedats es podran fer entre el 22 de setembre i el 9 de novembre, excepte la setmana del 13 al 19 d’octubre. El sorteig de les llicències especials serà el 19 d’agost.
Pla de caça al Vedat d'Enclar
La Comissió de Seguiment de la Caça ha validat el pla al vedat d’Enclar, amb 290 exemplars censats i l’autorització per a 40 captures (38 selectives i 2 de trofeu mascle). Les llicències especials i les anelles es podran recollir a partir de l’1 de setembre al Servei de Tràmits, prèvia tramitació electrònica o presencial.
També s’ha celebrat el sorteig dels plans de caça del cabirol i del mufló, els resultats dels quals es faran públics el 13 d’agost al BOPA. Es recorda que els adjudicataris d’una captura de mascle de mufló o cabirol podran optar a una segona anella per a una altra unitat de gestió a partir de l’1 de desembre.