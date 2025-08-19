Successos
La tempesta d'ahir a la Seu va inundar la recepció de la piscina i va fer caure dos murs
Els bombers van dur a terme 18 actuacions
La forta tempesta d'ahir a la tarda a la Seu d'Urgell va provocar diverses destrosses i inundacions a la ciutat. Els incidents més destacats es van concentrar en la piscina municipal, on els forts ruixats van inundar la recepció, així com als vestidors del poliesportiu, que també van quedar plens d'aigua. També és destacable la caiguda de part de dos murs, un a la zona esportiva i l'altre a l'escola Pau Claris. La tempesta d'ahir va deixar fins a 50 litres per metre quadrat en poca estona, fet que "va comportar que la circulació per camins i carreteres fos molt dificultosa i que arbres, branques i altres elements ocupessin la via pública i suposessin un perill per la seguretat dels veïns", ha explicat aquest matí la tinent d'alcalde, Christina Moreno.
Les brigades de guàrdia de l'ajuntament van actuar durant tota la tarda d'ahir traient arbres i branques que estaven a la via pública o desembossant els embornals que estaven taponats per pedra i fulla dels arbres. Els bombers catalans van dur a terme 18 actuacions, des d'inundacions a garatges, retirada de branques o el desallotjament d'una família, que l'ajuntament de la Seu els hi va facilitar allotjament en un hotel de la ciutat.
Moreno ha anunciat que aquest matí s'ha fet un "repàs exhaustiu" de tots els embornals, taponats ahir per la tempesta, "per tal que l'aigua pugui drenar i que aquesta no sigui una problemàtica per a futurs temporals". La tinent d'alcalde ha remarcat que "la prioritat és l'accés a serveis bàsics com el CAP i l'hospital", i ha afegit que "també s'està treballant per donar accés als barris a través de la neteja de via pública, camins i carreteres".
NACIONAL
Redacció