TRACTAMENTS FACTURATS QUE MAI HAN EXISTIT
El Col·legi de Fisioterapeutes diu que no té constància de cap cas de mala praxi
El president, Théo Rogue, convida a que qualsevol persona que tingui sospites presenti una denúncia formal
El Col·legi de Fisioterapeutes (COFA) ha explicat que no té constància de cas de pràctiques de mala praxi. Aquestes responen a pràctiques com cobrar sessions que no han fet d'acord amb els pacients, tal com avança avui el Diari. El col·legi informa, en un comunicat, que "no tenim constància de cap dada ni denúncia formal que confirmin aquestes pràctiques, i la CASS no ens ha notificat cap incidència". L'associació rebutja qualsevol pràctica il·legal i convida "a qualsevol persona, professional, institució o pacient que tingui sospites o informació fefaent, a formular una denúncia formal perquè el COFA pugui actuar amb diligència, investigació i, si s’escau, sanció".
En el comunicat, Theo Rogué, president degà del col·legi, valora que el col·lectiu de fisioterapeutes compleixi amb la normativa i reafirma "la nostra confiança en l'honorabilitat dels professionals fisioterapeutes d'Andorra, que treballen cada dia amb rigor, vocació i al servei de la salut de la ciutadania". Rogué també explica que "el COFA està treballant de manera constant i coordinada amb el ministeri de Salut, la CASS i altres agents del sistema sanitari per millorar la qualitat dels serveis, garantir l’accessibilitat de la població i reforçar el paper de la fisioteràpia en la salut públic".