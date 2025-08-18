Meteo
La tempesta provoca inundacions a la Seu
Les fortes pluges han obligat a evacuar algun dels gimnasos de la capital de l'Alt Urgell
Les tempestes d'aquesta tarda han descarregat amb força a la Seu d'Urgell, provocant inundacions a diversos carrers i avingudes de la ciutat. En poca estona han arribat a caure més de 34 litres per metre quadrat, tot i que en algunes zones la xifra podria augmentar fins als 50 litres. Les fortes pluges, combinades amb pedra, han obligat a evacuar algun dels gimnasos de la ciutat. L'aigua també ha entrat al poliesportiu municipal, tal com es pot veure en el vídeo d'un lector. El vent associat a la tempesta ha provocat la caiguda d'algunes branques que juntament amb l'aigua acumulada dificulten la circulació a alguns carrers de la Seu.